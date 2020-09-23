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Дальнее зарубежье 23.09.2020 14:27

Американские войска в Сирии приступили к операциям с использованием боевых машин пехоты

Подразделения американских войск на северо-востоке Сирии начали патрулирование и сопровождение конвоев с использованием переброшенных в регион в конце прошлой недели боевых машин пехоты M2A2 Bradley, сообщило Центральное командование ВС США.

"Конвои с использованием БМП Bradley обеспечивают стабильность и безопасность на северо-востоке Сирии", - говорится в сообщении.

Как сообщало Центральное командование на минувшей неделе, партия боевых машин пехоты M2A2 Bradley поставлена американским войскам, дислоцированным на северо-востоке Сирии, для обеспечения их безопасности. БМП M2A2 Bradley были доставлены из Кувейта военно-транспортными самолетами С-17 ВВС США.

В Командовании подчеркнули, что боевые машины пехоты позволят сохранить свободу передвижения сил коалиции.

Переброска БМП была осуществлена на фоне инцидента, который произошел в конце августа между российскими и американскими военнослужащими на северо-востоке Сирии. По сообщению Пентагона, семь военнослужащих США получили травмы в сирийской провинции Хасеке, когда в их автомобиль врезалось российское военное транспортное средство. Согласно американской версии, российские военные преднамеренно пошли на столкновение.

Арабский портал "Аль-Масдар" опубликовал несколько любительских видео с места происшествия. На них видно, как, предположительно, российский БТР сближается с американской бронемашиной. На кадрах также можно было разглядеть другие военные транспортные средства, видимо, не принимавших участие в инциденте.

В свою очередь, 27 августа Минобороны РФ по итогам телефонного разговора начальников генеральных штабов России и США Валерия Герасимова и Марка Милли сообщило, что по данным российской стороны, американские военные нарушили договоренности и попытались блокировать патруль российской военной полиции в Сирии.

При этом командование международной антитеррористической коалиции было заранее уведомлено о прохождении колонны российской военной полиции, заявили в Минобороны РФ.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, СИРИЯ, БМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]