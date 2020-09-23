Американские войска в Сирии приступили к операциям с использованием боевых машин пехоты

Подразделения американских войск на северо-востоке Сирии начали патрулирование и сопровождение конвоев с использованием переброшенных в регион в конце прошлой недели боевых машин пехоты M2A2 Bradley, сообщило Центральное командование ВС США.
"Конвои с использованием БМП Bradley обеспечивают стабильность и безопасность на северо-востоке Сирии", - говорится в сообщении.
Как сообщало Центральное командование на минувшей неделе, партия боевых машин пехоты M2A2 Bradley поставлена американским войскам, дислоцированным на северо-востоке Сирии, для обеспечения их безопасности. БМП M2A2 Bradley были доставлены из Кувейта военно-транспортными самолетами С-17 ВВС США.
В Командовании подчеркнули, что боевые машины пехоты позволят сохранить свободу передвижения сил коалиции.
Переброска БМП была осуществлена на фоне инцидента, который произошел в конце августа между российскими и американскими военнослужащими на северо-востоке Сирии. По сообщению Пентагона, семь военнослужащих США получили травмы в сирийской провинции Хасеке, когда в их автомобиль врезалось российское военное транспортное средство. Согласно американской версии, российские военные преднамеренно пошли на столкновение.
Арабский портал "Аль-Масдар" опубликовал несколько любительских видео с места происшествия. На них видно, как, предположительно, российский БТР сближается с американской бронемашиной. На кадрах также можно было разглядеть другие военные транспортные средства, видимо, не принимавших участие в инциденте.
В свою очередь, 27 августа Минобороны РФ по итогам телефонного разговора начальников генеральных штабов России и США Валерия Герасимова и Марка Милли сообщило, что по данным российской стороны, американские военные нарушили договоренности и попытались блокировать патруль российской военной полиции в Сирии.
При этом командование международной антитеррористической коалиции было заранее уведомлено о прохождении колонны российской военной полиции, заявили в Минобороны РФ.
Лавров на встрече с Гафаровой изложил видение России урегулирования конфликта в Карабахе
Артиллеристы Азербайджана уничтожили цели условного противника
Баку ожидает от Москвы активных действий для урегулирования конфликта в Карабахе – Гафарова
AZAL в конце сентября открывает спецрейсы в Анкару и Анталью
Нефть дорожает на данных PMI еврозоны и ожиданиях доклада Минэнерго США, Brent - $41,93 за баррель
Истощение запасов в Европе вытесняет нефтяников в "зеленые" секторы, поэтому Европа идет к нейтральной энергетике - Дюков
Трамп и Си Цзиньпин включены в список самых влиятельных людей по версии Time
В Азербайджане госрегистрация рождения и смерти лиц будет осуществляться в электронной форме - указ
Около 450 граждан Азербайджана вернулись на родину через Дагестан
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Учителя ставят высший бал AccessBank!
«Защитим Каспий» при поддержке Bakcell и партнеров
В Баку открылась онлайн-выставка «Полководцы Великой Отечественной войны»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори