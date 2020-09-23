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ТЭК 23.09.2020 14:42

США будет выгодна победа кандидата в канцлеры Германии Мерца из-за схожих взглядов на "Северный поток 2"

Коалиционный союз по итогам предстоящих в 2021 году выборов в Бундестаг устроит Вашингтон, если канцлером ФРГ станет критикующий "Северный поток 2" член консервативного крыла Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, считает немецкий эксперт по международным отношениям Александр Рар.

"Что касается будущего канцлера, то самым надежным для интересов США кандидатом в канцлеры Германии в Вашингтоне рассматривают Мерца. Он крепко связан с трансатлантическими кругами", - сказал Рар в среду "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что Вашингтон настроен против премьер-министра земли Северный Рейн - Вестфалия, который выступает за активизацию экономических контактов с РФ и постепенную отмену санкций. "Зедера (Маркус Зедер - премьер-министр Баварии, член Христианско-социального союза - ИФ) американцы пока не знают, но подозревают, что он будет "крепким орешком" для них", - сказал собеседник агентства.

"Последняя надежда американцев, выступающих против "Северного потока 2" - вхождение "зеленых" в будущую правящую коалицию. Эта политическая сила, действительно, может отказаться от новых поставок природного газа из России. Но проблема немецких "зеленых" состоит в том, что они выступают против закупки сжиженного газа из США", - считает Рар.

В целом, действия нынешней американской администрации означают, что Вашингтон стремится "разрушить "Северный поток 2" руками немцев" из-за Навального", - отмечает аналитик.

"Но в самом деле Навального американцы ведут себя удивительно тихо. Вашингтон понимает, что введение экстерриториальных санкций против немецких и других европейских компаний разрушит доверительные отношения между США и Германией. Поэтому американская администрация сейчас действует через восточноевропейцев, которые, с точки зрения Вашингтона, должны подорвать позиции Берлина в ЕС. Об этом недвусмысленно говорил Помпео", - сказал Рар.

Очередные выборы в Бундестаг должны состояться в конце сентября будущего года. На данный момент фактическим лидером ХДС остается Ангела Меркель.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, СЕВПОТОК, МНЕНИЕ


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