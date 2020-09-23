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СНГ 23.09.2020 15:03

Зеленский выступает за проведение честных выборов президента Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение честных выборов президента Белоруссии стали бы лучшим выходом из сложившейся в этой стране кризисной ситуации.

"Честные выборы президента (Белоруссии - ИФ) - лучший выход из этого кризиса. Если кандидаты уверены в своей победе, то нечего бояться еще одних выборов. Это действия власти, которая не боится своего народа. Я также отмечаю, что должен быть диалог с обществом, надо избегать насилия. Это действия власти, которая заботится о своем народе", - сказал Зеленский в интервью словацкому изданию Hospodarske noviny.

Зеленский отметил, что такой кризис влияет не только на соседние с Белоруссией страны, и события в этой стране уже имеют последствия для Европы.

"Мы видим, что возник наибольший политический кризис за все годы независимости Беларуси. Он также связан с экономическим и социальным кризисами, которые уже вызрели и проявляются последствия. Если сценарий будет негативным, это будет означать, по меньшей мере, сотни тысяч беженцев из Беларуси в страны Европы", - сказал президент.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, БЕЛОРУССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]