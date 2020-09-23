Киев отвергает требования изменить закон об образовании для нацменьшинств

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перед встречей с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что Киев не будет вносить изменения в закон о среднем образовании в части обучения для национальных меньшинств.

"Закон Украины "О среднем образовании" в части обучения для национальных меньшинств мы менять не будем", - сказал Кулеба в видеообращении, опубликованном в Facebook в среду.

Вместе с тем он отметил, что Киев должен "говорить с партнерами о том, как мы будем имплементировать законодательство, каким образом будем устранять те негативные (скажу дипломатически) явления, которые возникли с венгерской стороны в 2017 году, после принятия этого закона".

Глава МИД добавил, что "сенсаций и прорывов этот визит и наша встреча не принесет, но это еще один очень важный шаг к дипломатическим прорывам в интересах Украины и в интересах Европы в целом".