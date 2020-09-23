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СНГ 23.09.2020 19:44

Киев отвергает требования изменить закон об образовании для нацменьшинств

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перед встречей с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что Киев не будет вносить изменения в закон о среднем образовании в части обучения для национальных меньшинств.

"Закон Украины "О среднем образовании" в части обучения для национальных меньшинств мы менять не будем", - сказал Кулеба в видеообращении, опубликованном в Facebook в среду.

Вместе с тем он отметил, что Киев должен "говорить с партнерами о том, как мы будем имплементировать законодательство, каким образом будем устранять те негативные (скажу дипломатически) явления, которые возникли с венгерской стороны в 2017 году, после принятия этого закона".

Глава МИД добавил, что "сенсаций и прорывов этот визит и наша встреча не принесет, но это еще один очень важный шаг к дипломатическим прорывам в интересах Украины и в интересах Европы в целом".

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Тэги: УКРАИНА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАКОН, ВЕНГРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]