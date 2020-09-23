Церемония инаугурации Лукашенко прошла без анонса, о ней сообщили по факту

Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко стала полной неожиданностью для белорусских журналистов и наблюдателей.
Как передают корреспонденты "Интерфакса", сообщения о готовящейся инаугурации появились в телеграм-каналах утром в среду. Затем в интернет-СМИ были опубликованы фотографии президентского кортежа в сопровождении эскорта мотоциклистов. У журналистов появилась версия, что это репетиция вступления Лукашенко в должность.
Официальные лица в Минске либо не отвечали на звонки, либо говорили, что им ничего не известно о дате инаугурации. Однако вскоре в телеграм-канале и на ленте белорусского госагентства БелТА появилось сообщение, что Лукашенко вступил в должность.
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи со соотечественниками Леонид Калашников считает оправданным решение президента Белоруссии Александра Лукашенко проводить инаугурацию без предварительного анонсирования.
"В сложившихся обстоятельствах, когда умиротворение постепенно, пусть и в зачаточном состоянии, развивается в Белоруссии, мне кажется, было правильным решение Лукашенко провести инаугурацию в такой форме, как это прошло сегодня, для того чтобы сохранить эти тренды", - сказал Калашников "Интерфаксу" в среду.
По его словам, "Лукашенко сделал это, чтобы не вызывать ни ажиотажа, ни каких-то дополнительных протестных возможностей для этой публики, которая, конечно же, использовала бы это в своих целях".
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