30 человек задержали в Дагестане после конфликта из-за земельных участков

Сотрудники Росгвардии задержали в Дагестане жителей села Красноармейское в Махачкале, устроивших беспорядки из-за межевания земель, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского управления ведомства.
"Задержание произведено из-за нарушения общественного порядка, где проходят работы по межеванию земельных участков. Задержано 27 граждан, которые вели себя агрессивно, повредили технику, создали угрозу жизни и здоровью окружающих", - сказал собеседник агентства.
Информированный источник пояснил агентству, что жители села Красноармейское недовольны решением властей отдать 20 гектаров близ села под садовое товарищество.
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