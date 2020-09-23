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Регион 23.09.2020 13:57

30 человек задержали в Дагестане после конфликта из-за земельных участков

Сотрудники Росгвардии задержали в Дагестане жителей села Красноармейское в Махачкале, устроивших беспорядки из-за межевания земель, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского управления ведомства.

"Задержание произведено из-за нарушения общественного порядка, где проходят работы по межеванию земельных участков. Задержано 27 граждан, которые вели себя агрессивно, повредили технику, создали угрозу жизни и здоровью окружающих", - сказал собеседник агентства.

Информированный источник пояснил агентству, что жители села Красноармейское недовольны решением властей отдать 20 гектаров близ села под садовое товарищество.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, КОНФЛИКТ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]