Часть освобожденных в Афганистане талибов вернулась к вооруженному противостоянию с правительством - экс-премьер

Часть освобожденных правительством Афганистана членов движения "Талибан" вновь взялась за оружие, заявил глава Высшего совета по национальному примирению страны экс-премьер Абдулла Абдулла.
"Хотя и не большинство, но часть из 5 тыс. освобожденных талибов вновь включилась в вооруженную борьбу против правительства", - заявил Абдулла в ходе вебинара, организованного Советом по международным отношениям США.
Глава Высшего совета отметил, что, несмотря на запуск межафганских переговоров, уровень насилия в Афганистане остается крайне высоким.
"Я вновь призываю "Талибан" прекратить огонь, а всех партнеров, имеющих рычаги воздействия на талибов, использовать их ради этой цели", - сказал афганский политик, которого цитируют в среду афганские СМИ.
Абдулла подчеркнул, что снижение насилия критически важно для сохранения поддержки афганцами мирного процесса.
Ранее сообщалось, что в рамках договоренностей между Кабулом, США и талибами правительство Афганистана перед началом межафганских мирных переговоров освободило 5 тыс. пленных боевиков, а талибы - чуть больше 1 тыс. военных и сотрудников сил безопасности.
Абдулла на встрече, организованной американскими дипломатами, также заявил, что "Талибан" сохранил связи с международной террористической группировкой "Аль-Каида" .
По словам экс-премьера Афганистана, эту часть соглашения с США радикальное движение, "к сожалению, выполняет не до конца".
По соглашению, заключенному с США 29 февраля, талибы, в частности, обязалась не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников и прекратить связи с "Аль-Каидой".
Говоря об официально стартовавших 12 сентября в столице Катара Дохе межафганских переговорах, глава Высшего совета заявил о царящей на них позитивной атмосфере.
"Начавшиеся после 42 лет войны переговоры в Дохе я считаю историческими. И в том, что касается атмосферы на них, я бы назвал ее здоровой", - сказал политик.
"Мы ощущаем желание другой стороны, то есть движения "Талибан" внести вклад в процесс урегулирования", - добавил Абдулла.
При этом он предупредил, что переговорный процесс будет долгим.
"Никто не может игнорировать сложности. Обе стороны пришли с различными представлениями о мире, жизни, правах человека, о будущем нашей страны", - подчеркнул он.
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