Часть освобожденных в Афганистане талибов вернулась к вооруженному противостоянию с правительством - экс-премьер

Часть освобожденных правительством Афганистана членов движения "Талибан" вновь взялась за оружие, заявил глава Высшего совета по национальному примирению страны экс-премьер Абдулла Абдулла.

"Хотя и не большинство, но часть из 5 тыс. освобожденных талибов вновь включилась в вооруженную борьбу против правительства", - заявил Абдулла в ходе вебинара, организованного Советом по международным отношениям США.

Глава Высшего совета отметил, что, несмотря на запуск межафганских переговоров, уровень насилия в Афганистане остается крайне высоким.

"Я вновь призываю "Талибан" прекратить огонь, а всех партнеров, имеющих рычаги воздействия на талибов, использовать их ради этой цели", - сказал афганский политик, которого цитируют в среду афганские СМИ.

Абдулла подчеркнул, что снижение насилия критически важно для сохранения поддержки афганцами мирного процесса.

Ранее сообщалось, что в рамках договоренностей между Кабулом, США и талибами правительство Афганистана перед началом межафганских мирных переговоров освободило 5 тыс. пленных боевиков, а талибы - чуть больше 1 тыс. военных и сотрудников сил безопасности.

Абдулла на встрече, организованной американскими дипломатами, также заявил, что "Талибан" сохранил связи с международной террористической группировкой "Аль-Каида" .

По словам экс-премьера Афганистана, эту часть соглашения с США радикальное движение, "к сожалению, выполняет не до конца".

По соглашению, заключенному с США 29 февраля, талибы, в частности, обязалась не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников и прекратить связи с "Аль-Каидой".

Говоря об официально стартовавших 12 сентября в столице Катара Дохе межафганских переговорах, глава Высшего совета заявил о царящей на них позитивной атмосфере.

"Начавшиеся после 42 лет войны переговоры в Дохе я считаю историческими. И в том, что касается атмосферы на них, я бы назвал ее здоровой", - сказал политик.

"Мы ощущаем желание другой стороны, то есть движения "Талибан" внести вклад в процесс урегулирования", - добавил Абдулла.

При этом он предупредил, что переговорный процесс будет долгим.

"Никто не может игнорировать сложности. Обе стороны пришли с различными представлениями о мире, жизни, правах человека, о будущем нашей страны", - подчеркнул он.