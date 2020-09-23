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Это интересно 23.09.2020 14:15

Трамп и Си Цзиньпин включены в список самых влиятельных людей по версии Time

Американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2020 года, в который, в частности, вошли президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, певица Селена Гомес и баскетболист Майкл Джордан.

Наряду с Трампом и Си Цзиньпином в раздел "Лидеры" также попали главный американский инфекционист Энтони Фаучи, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, кандидат в вице-президенты от демократов Камала Харрис, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, генпрокурор США Уильям Барр и председатель Верховного суда США Джон Робертс.

В списке также находятся канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Также журнал причислил к лидерам мэра Парижа Анн Идальго.

В категорию "Артисты" помимо Селены Гомес включены певец The Weeknd, британская актриса Фиби Уоллер-Бридж, южнокорейский кинорежиссер Пон Чжун Хо, получивший премии Оскар в четырех категориях за фильм "Паразиты".

В разделе "Иконы" представлены основатели движения Black Lives Matter - правозащитницы Алисия Гарса, Патрис Каллорс и Опал Томети, а также актер Билли Портер и теннисистка Наоми Осака.

Среди тех, кто оказался в списке "Титанов", - игрок в американский футбол Патрик Махоумс, автогонщик Льюис Хэмилтон, актер Тайлер Перри. "Новаторами" по версии Time признаны певица Меган Сталлион, американский писатель, директор Антирасистского научно-политического центра при Американском университете Ибрам Кенди, политический активист из Гонконга Натан Ло.

В этом году в списке Time нет россиян. В 2017 году в список был внесен президент России Владимир Путин.

Time ежегодно публикует список 100 самых влиятельных людей в категориях "Новаторы", "Артисты", "Лидеры", "Иконы" и "Титаны".

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Тэги: МИР, ЖУРНАЛ, ЛЮДИ, ВЛИЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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