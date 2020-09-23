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СНГ 23.09.2020 14:31

В проливе Эресунн произошло столкновение российского военного корабля с контейнеровозом

Российский военный корабль столкнулся со шведским контейнеровозом Ice Rose в датских территориальных водах в проливе Эресунн близ Эресуннского моста, сообщает в среду шведская телерадиокомпания СВТ.

О причинах происшествия не сообщается, однако известно, что в проливе в среду утром был низкий густой туман.

Контейнеровоз направлялся из Санкт-Петербурга в Гетеборг.

Поскольку столкновение произошло в датских территориальных водах, выяснение ситуации лежит именно на Копенгагене, однако Дания запросила помощи у Швеции, которая направила в район происшествия три корабля, береговую охрану и поисковый вертолет.

О пострадавших не сообщается.

В свою очередь вооруженные силы Дании сообщили, что пострадавших нет. Об обстоятельствах столкновения не сообщается. По имеющимся данным в районе был сильный туман. В настоящее время в районе столкновения работают спасатели из Дании и Швеции.

По данным международной системы AIS, грузовое судно Ice Rose направлялось из Санкт-Петербурга в шведский порт Гетеборг.

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Тэги: ДАНИЯ, РОССИЯ, КОРАБЛЬ, СТОЛКНОВЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]