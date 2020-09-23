В проливе Эресунн произошло столкновение российского военного корабля с контейнеровозом

Российский военный корабль столкнулся со шведским контейнеровозом Ice Rose в датских территориальных водах в проливе Эресунн близ Эресуннского моста, сообщает в среду шведская телерадиокомпания СВТ.

О причинах происшествия не сообщается, однако известно, что в проливе в среду утром был низкий густой туман.

Контейнеровоз направлялся из Санкт-Петербурга в Гетеборг.

Поскольку столкновение произошло в датских территориальных водах, выяснение ситуации лежит именно на Копенгагене, однако Дания запросила помощи у Швеции, которая направила в район происшествия три корабля, береговую охрану и поисковый вертолет.

О пострадавших не сообщается.

В свою очередь вооруженные силы Дании сообщили, что пострадавших нет. Об обстоятельствах столкновения не сообщается. По имеющимся данным в районе был сильный туман. В настоящее время в районе столкновения работают спасатели из Дании и Швеции.

По данным международной системы AIS, грузовое судно Ice Rose направлялось из Санкт-Петербурга в шведский порт Гетеборг.