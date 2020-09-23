Отряд боевых кораблей военно-морских сил Ирана принял участие в эпизоде стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Кавказ-2020" в Каспийском море (Дагестан), сообщило в среду Минобороны РФ.

"Два корабля ВМС Ирана оказали поддержку российским морским пехотинцам во время отработки эпизода по высадке десанта на необорудованное побережье в районе Зеленоморска в Дагестане на стратегических учениях "Кавказ-2020", - говорится в сообщении.

В рамках учений совместная корабельная группа России и Ирана также выполнит задачи по обороне морских коммуникаций и противодействию условным террористам в акватории Каспийского моря.

По данным начальника штаба Каспийской флотилии ВМФ РФ Николая Якубовского, в отряде боевых кораблей ВМС Ирана находятся ракетные катера Joshan ("Джоушан") и Paykan ("Пейкан"), которые действовали совместно с российскими ракетными кораблями "Татарстан", "Астрахань" и "Устюг". "Согласно сценарию учений, корабельная группировка Каспийской флотилии ВМФ России и отряда боевых кораблей ВМС Ирана нанесла поражение кораблям условного противника. "Татарстан", "Устюг", "Астрахань", "Джоушан" и "Пейкан" при этом выполнили боевые артиллерийские стрельбы по надводным мишеням", - сообщили военные.

Стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020" проходит с 21 по 26 сентября. Основные этапы состоятся на полигонах Южного военного округа, акватории Черного и Каспийского морей. Для отработки совместных действий в составе группировок войск на учение приглашены контингенты от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана.

По данным Минобороны РФ, к СКШУ "Кавказ-2020" планируется привлечь около 80 тыс. военнослужащих, включая части боевого, тылового и технического обеспечения, а также силы Росгвардии и МЧС. "Максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 900 военнослужащих", - сообщило Минобороны РФ.