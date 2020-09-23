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СНГ 23.09.2020 17:04

Лукашенко пообещал не бросать белорусский народ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о переходе белорусского народа на новую ступень самосознания, обещав не бросать тех, кто отстоял государственный курс, в первую очередь, чиновников и военных.

"Когда-то божьим промыслом народ Беларуси легко и, скажем прямо, неожиданно обрел свою независимость. И мы долго воспринимали ее как данность. Порой не ценили. Сегодня же, выстрадав эту победу, мы поднялись на новую ступень самосознания. Остыв от горячки электоральных баталий, увидели, как взрослеет вся наша нация. И пусть Беларусь по мировым меркам совсем молодое независимое государство, но белорусы как нация уже не дети, мы - народ", - заявил Лукашенко в среду на церемонии своей инаугурации. Его цитирует госагентство БелТА.

"Не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу", - сказал Лукашенко, назвав в их числе "тех, кто героически противостоял угрозе пандемии, проявляя свои лучшие профессиональные и человеческие качества, кто сберег здравый смысл в условиях дезориентации общества". "Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность", - уточнил президент.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, ИНАУГУРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]