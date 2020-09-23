Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9854 RUR   0.0223 GBR   2.162 TRY   0.2218

Цена на нефть

$/bbl   22.09 WTI 39.60 0.29 Brent 41.72 0.28

Погода в Баку

  ночь день

Наука и образование 23.09.2020 21:10

Число бюджетных мест в вузах РФ увеличится - Путин

Число бюджетных мест в российских вузах в 2021 году увеличится еще на 33 тысячи, соответствующие средства должны быть предусмотрены в федеральном бюджете, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами.

"В следующем году число бюджетных мест в вузах увеличится еще на 33 тысячи, соответствующие средства должны быть предусмотрены в федеральном бюджете", - сказал он в среду.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВУЗЫ, БЮДЖЕТНИКИ, МЕСТА


Похожие новости


92% вузов РФ готовы начать учебный год 1 сентября - Голикова В Азербайджане откроются филиалы еще трех российских вузов – посол в Баку МГУ, РАНХиГС и ВШЭ лидируют по числу поисковых запросов в "Яндексе" В российских вузах обучаются около 14 тыс. студентов из Азербайджана - Васильева Путин проведет встречу с выпускниками военных вузов Российские вузы ждут азербайджанских студентов

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]