Число бюджетных мест в вузах РФ увеличится - Путин

Число бюджетных мест в российских вузах в 2021 году увеличится еще на 33 тысячи, соответствующие средства должны быть предусмотрены в федеральном бюджете, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами.

"В следующем году число бюджетных мест в вузах увеличится еще на 33 тысячи, соответствующие средства должны быть предусмотрены в федеральном бюджете", - сказал он в среду.