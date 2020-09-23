Число бюджетных мест в вузах РФ увеличится - Путин

Число бюджетных мест в российских вузах в 2021 году увеличится еще на 33 тысячи, соответствующие средства должны быть предусмотрены в федеральном бюджете, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами.
"В следующем году число бюджетных мест в вузах увеличится еще на 33 тысячи, соответствующие средства должны быть предусмотрены в федеральном бюджете", - сказал он в среду.
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