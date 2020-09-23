Словакия не признала Лукашенко президентом Белоруссии

Словакия не считает легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил глава МИД этой страны Иван Корчок.
"Александр Лукашенко, инаугурация которого состоялась сегодня, не имеет легитимности на управление его страной. Он несет ответственность за президентские выборы в Белоруссии, которые не были ни свободными, ни справедливыми", - написал Корчок в среду в своем твиттере.
"Словакия стоит на стороне граждан Белоруссии", - добавил министр.
В среду в Минске состоялась инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко. Она заранее не анонсировалась и стала полной неожиданностью для белорусских журналистов и наблюдателей.
Вскоре после этой церемонии президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс не признает Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии, и организованная в Минске церемония инаугурации ситуации не изменит. "Литва не признает Лукашенко законным главой Беларуси. Состоявшиеся 9 августа выборы в Беларуси не были свободными, честными и демократическими. Ни тайные, ни помпезные церемонии не опровергнут этого неоспоримого факта и не создадут иллюзию легитимности", - сказал президент Литвы.
"Мы высказываемся за новые демократические выборы президента с участием международных наблюдателей", - отметил Науседа, комментарий которого передал агентству BNS пресс-секретарь Антанас Бубнялис.
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