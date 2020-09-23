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Дальнее зарубежье 23.09.2020 15:20

Навальный продолжает лечение в Германии - пресс-секретарь

Оппозиционер Алексей Навальный, выписавшийся из берлинской клиники, пока остается в Германии, так как его лечение еще не окончено, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

"Алексей Навальный пока по-прежнему остается в Германии, так как его лечение еще не окончено. Тем не менее, сейчас врачи прогнозируют полное выздоровление", - сообщила Ярмыш на своей странице в твиттере.

В среду стало известно, что Навальный выписан из стационара берлинской клиники Charite. Сам оппозиционер сообщил, что после выписки из больницы будет проходить курс физиотерапии, в будущем он, возможно, обратится в центр реабилитации.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок".

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

9 сентября немецкие СМИ сообщили, что Берлин передал в ОЗХО (Организацию по запрещению химоружия) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, НАВАЛЬНЫЙ, ЛЕЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]