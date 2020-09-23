Навальный продолжает лечение в Германии - пресс-секретарь

Оппозиционер Алексей Навальный, выписавшийся из берлинской клиники, пока остается в Германии, так как его лечение еще не окончено, сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
"Алексей Навальный пока по-прежнему остается в Германии, так как его лечение еще не окончено. Тем не менее, сейчас врачи прогнозируют полное выздоровление", - сообщила Ярмыш на своей странице в твиттере.
В среду стало известно, что Навальный выписан из стационара берлинской клиники Charite. Сам оппозиционер сообщил, что после выписки из больницы будет проходить курс физиотерапии, в будущем он, возможно, обратится в центр реабилитации.
Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.
2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок".
7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.
9 сентября немецкие СМИ сообщили, что Берлин передал в ОЗХО (Организацию по запрещению химоружия) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.
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