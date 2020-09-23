AZAL в конце сентября открывает спецрейсы в Анкару и Анталью

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» на следующей неделе начинает выполнять специальные рейсы из Баку в Анкару и Анталью.
«Выполнение авиарейсов в Анкару запланировано с 28 сентября с частотой два раза в неделю – по понедельникам и субботам», - сообщает авиакомпания.
Специальные рейсы в Анталью будут осуществляться с 30 сентября еженедельно по средам.
В настоящее время AZAL выполняет спецрейсы только в Стамбул с частотой 11 раз в неделю.
Продажа авиабилетов осуществляется на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиакомпании.
Согласно правилам спецрейсов, выполняемых в период пандемии, к полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19) и получившие негативный результат.
При вылете из Турции, тестирование можно пройти в одной из клиник “Memorial Sağlık Grubu” или других клиник из списка на сайте министерства здравоохранения Турции.
В соответствии с решением кабинета министров Азербайджана все прибывшие этими рейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции. С этой целью во время полета они должны будут заполнить декларацию с указанием адреса проживания, где они смогут самоизолироваться.
Н.Аббасова
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