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Транспорт и связь 23.09.2020 15:23

AZAL в конце сентября открывает спецрейсы в Анкару и Анталью

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» на следующей неделе начинает выполнять специальные рейсы из Баку в Анкару и Анталью.

«Выполнение авиарейсов в Анкару запланировано с 28 сентября с частотой два раза в неделю – по понедельникам и субботам», - сообщает авиакомпания.

Специальные рейсы в Анталью будут осуществляться с 30 сентября еженедельно по средам.

В настоящее время AZAL выполняет спецрейсы только в Стамбул с частотой 11 раз в неделю.

Продажа авиабилетов осуществляется на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиакомпании.

Согласно правилам спецрейсов, выполняемых в период пандемии, к полетам будут допускаться только пассажиры, прошедшие тестирование на коронавирус (COVID-19) и получившие негативный результат.

При вылете из Турции, тестирование можно пройти в одной из клиник “Memorial Sağlık Grubu” или других клиник из списка на сайте министерства здравоохранения Турции.

В соответствии с решением кабинета министров Азербайджана все прибывшие этими рейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции. С этой целью во время полета они должны будут заполнить декларацию с указанием адреса проживания, где они смогут самоизолироваться.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, AZAL, СПЕЦРЕЙСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]