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СНГ 23.09.2020 15:50

Тихановская называет инаугурацию Лукашенко фарсом, а себя - избранным лидером

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала прошедшую в среду инаугурацию президента Александра Лукашенко фарсом и заявила, что только она является единственным лидером страны.

"Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом", - сказала она в заявлении, распространенном после инаугурации Лукашенко.

"Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию", - отметила Тихановская.

По ее словам, страны Европы поддерживают требования остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые честные и прозрачные выборы, а также готовы оказать Белоруссии реальную помощь - существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены "после победы демократии".

Ранее в среду Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске, при этом заранее она не анонсировалась.

По данным госагентства БелТА на церемонию инаугурации были приглашены несколько сотен человек, в их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Массовые акции протеста против итогов выборов продолжаются в стране уже больше месяца. Лукашенко занимает этот пост президента с 1994 года.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ТИХАНОВСКАЯ, ЛУКАШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]