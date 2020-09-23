Получившее пробоину судно Ice Rose задержано властями Дании

Грузовое судно Ice Rose, получившее в среду пробоину в результате столкновения с кораблем ВМФ РФ, будет находиться под присмотром в водах Дании до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность его мореходных качеств, сообщил дежурный датского Оперативного центра обороны Клаус Тинг Расмуссен.
Ранее датские вооруженные силы сообщили, что в результате столкновения в среду корабля ВМФ России с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") вблизи Дании в последнем образовалась пробоина, но поступления воды на борт и утечки топлива нет.
Российский корабль столкнулся с грузовым судном Ice Rose под флагом Маршалловых островов к югу от пролива Эресунн в датских территориальных водах Балтийского моря.
Пострадавших нет. Об обстоятельствах столкновения не сообщается. По имеющимся данным, в районе был сильный туман. В районе столкновения работают спасатели и службы береговой охраны из Дании и Швеции.
По данным международной системы AIS, грузовое судно Ice Rose направлялось из Санкт-Петербурга в шведский порт Гетеборг.
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