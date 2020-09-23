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Дальнее зарубежье 23.09.2020 15:57

Получившее пробоину судно Ice Rose задержано властями Дании

Грузовое судно Ice Rose, получившее в среду пробоину в результате столкновения с кораблем ВМФ РФ, будет находиться под присмотром в водах Дании до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность его мореходных качеств, сообщил дежурный датского Оперативного центра обороны Клаус Тинг Расмуссен.

Ранее датские вооруженные силы сообщили, что в результате столкновения в среду корабля ВМФ России с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") вблизи Дании в последнем образовалась пробоина, но поступления воды на борт и утечки топлива нет.

Российский корабль столкнулся с грузовым судном Ice Rose под флагом Маршалловых островов к югу от пролива Эресунн в датских территориальных водах Балтийского моря.

Пострадавших нет. Об обстоятельствах столкновения не сообщается. По имеющимся данным, в районе был сильный туман. В районе столкновения работают спасатели и службы береговой охраны из Дании и Швеции.

По данным международной системы AIS, грузовое судно Ice Rose направлялось из Санкт-Петербурга в шведский порт Гетеборг.

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Тэги: ДАНИЯ, РОССИЯ, КОРАБЛИ, CОСТОЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]