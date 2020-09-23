Власти Азербайджана продолжат работы по развитию поселка Балаханы – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что развитие поселка Балаханы создаст ряд новых перспектив с точки зрения туризма.
«Конечно, есть идеи о дальнейшем развитии поселка. Жители Баку и других городов теперь приезжают сюда, отдыхают, гуляют, фотографируются. По предоставленным мне сведениям, информация о Балаханы публикуется в зарубежных СМИ, и есть большой интерес в Европе и России. Конечно, поток туристов будет больше. Это создаст новые возможности для жителей поселка. Было бы хорошо, если бы жители поселка были активны в вопросах, связанных с туризмом, и использовали эти возможности для оказания туристических услуг посетителям», - сказал Алиев в среду во время ознакомления с работами, проведенными в поселке.
Президент подчеркнул, что выполненные работы являются первым этапом развития поселка.
«Впереди ждет большой объем работы, в частности, экологический вопрос, проблемы с дорожной инфраструктурой, который постепенно будет реализовываться», - отметил глава государства.
Алиев добавил, что одной из целей развития поселка было восстановление и открытие исторических памятников.
Х.Насирзаде
Милли Меджлис и Госдума РФ подпишут соглашение о сотрудничестве
Лавров на встрече с Гафаровой изложил видение России урегулирования конфликта в Карабахе
Артиллеристы Азербайджана уничтожили цели условного противника
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США, Brent - $42,39 за баррель
Запасы нефти в США снизились на 1,64 млн баррелей за неделю
Нефтетерминал Orlen Lietuva в Бутинге в январе-августе сократил перевалку на 19%
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
Киев отвергает требования изменить закон об образовании для нацменьшинств
Словакия не признала Лукашенко президентом Белоруссии
Президент Литвы: церемония инаугурации не придает Лукашенко легитимности
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Учителя ставят высший бал AccessBank!
«Защитим Каспий» при поддержке Bakcell и партнеров
В Баку открылась онлайн-выставка «Полководцы Великой Отечественной войны»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори