Власти Азербайджана продолжат работы по развитию поселка Балаханы – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что развитие поселка Балаханы создаст ряд новых перспектив с точки зрения туризма.

«Конечно, есть идеи о дальнейшем развитии поселка. Жители Баку и других городов теперь приезжают сюда, отдыхают, гуляют, фотографируются. По предоставленным мне сведениям, информация о Балаханы публикуется в зарубежных СМИ, и есть большой интерес в Европе и России. Конечно, поток туристов будет больше. Это создаст новые возможности для жителей поселка. Было бы хорошо, если бы жители поселка были активны в вопросах, связанных с туризмом, и использовали эти возможности для оказания туристических услуг посетителям», - сказал Алиев в среду во время ознакомления с работами, проведенными в поселке.

Президент подчеркнул, что выполненные работы являются первым этапом развития поселка.

«Впереди ждет большой объем работы, в частности, экологический вопрос, проблемы с дорожной инфраструктурой, который постепенно будет реализовываться», - отметил глава государства.

Алиев добавил, что одной из целей развития поселка было восстановление и открытие исторических памятников.

Х.Насирзаде