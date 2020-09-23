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Туризм 23.09.2020 16:11

Власти Азербайджана продолжат работы по развитию поселка Балаханы – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что развитие поселка Балаханы создаст ряд новых перспектив с точки зрения туризма.

«Конечно, есть идеи о дальнейшем развитии поселка. Жители Баку и других городов теперь приезжают сюда, отдыхают, гуляют, фотографируются. По предоставленным мне сведениям, информация о Балаханы публикуется в зарубежных СМИ, и есть большой интерес в Европе и России. Конечно, поток туристов будет больше. Это создаст новые возможности для жителей поселка. Было бы хорошо, если бы жители поселка были активны в вопросах, связанных с туризмом, и использовали эти возможности для оказания туристических услуг посетителям», - сказал Алиев в среду во время ознакомления с работами, проведенными в поселке.

Президент подчеркнул, что выполненные работы являются первым этапом развития поселка.

«Впереди ждет большой объем работы, в частности, экологический вопрос, проблемы с дорожной инфраструктурой, который постепенно будет реализовываться», - отметил глава государства.

Алиев добавил, что одной из целей развития поселка было восстановление и открытие исторических памятников.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, БАЛАХАНЫ, ТУРИЗМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]