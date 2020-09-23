Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за угрозы взрыва

Гостей главной достопримечательности Парижа - Эйфелевой башни - эвакуировали в среду из-за угрозы взрыва, сообщает агентство Associated Press (AP).

По его данным, все посетители были эвакуированы после поступившего в полицию анонимного звонка о том, что рядом с башней якобы заложена бомба.

Из близлежащих зданий также проведена эвакуация.

Полиция оцепила район достопримечательности, однако спустя два часа полицейские стали снимать ограждения.

Один из полицейских на месте сообщил AP, что никаких взрывных устройств не обнаружено.