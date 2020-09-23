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Дальнее зарубежье 23.09.2020 16:42

Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за угрозы взрыва

Гостей главной достопримечательности Парижа - Эйфелевой башни - эвакуировали в среду из-за угрозы взрыва, сообщает агентство Associated Press (AP).

По его данным, все посетители были эвакуированы после поступившего в полицию анонимного звонка о том, что рядом с башней якобы заложена бомба.

Из близлежащих зданий также проведена эвакуация.

Полиция оцепила район достопримечательности, однако спустя два часа полицейские стали снимать ограждения.

Один из полицейских на месте сообщил AP, что никаких взрывных устройств не обнаружено.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФРАНЦИЯ, БАШНЯ, ЭВАКУАЦИЯ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]