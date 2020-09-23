Работы по благоустройству планируется провести в 7-8 бакинских поселках – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил начать реализацию проекта по развитию поселка Биби-Эйбат.
«В Балаханы и Биби-Эйбате началась мировая добыча нефти. Похожий проект (по благоустройству и развитию – ИФ) сейчас реализуется в поселке Биби-Эйбат, где мы сначала очистили бухту, открыли парк, создан арт-лагерь, спортивный лагерь, самый большой спортивный бассейн в стране, бульвар. Второй этап – благоустройство самого поселка Биби-Эйбат», - отметил Алиев в среду во время ознакомления с работами, проведенными в поселке Балаханы.
Помимо этого президент отметил, что наряду с этими поселками поручено реализовать аналогичные работы и в других бакинских поселках.
«Конечно, в наши планы входит работа и в других населенных пунктах, и соответствующие поручения уже даны. На начальном этапе аналогичные проекты будут реализованы примерно в 7-8 поселках. Каждый поселок имеет свой архитектурный стиль и исторический облик. Поэтому работы по благоустройству, проводимые в каждом населенном пункте, необходимо обсудить с местными жителями», - отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что при реализации данных проектов, в первую очередь, внимание уделяется инфраструктурным вопроса, таким как канализация, замена кровли домов, ремонт зданий, линии электропередач. При этом, отметил Алиев, ремонтные работы необходимо проводить с участием местных жителей, а также с рекомендациями старейшин.
Х.Насирзаде
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