ООО «BakuBus» направит свыше 0,5 млн манатов на закупку спецодежды.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт «BakuBus» подписал с ООО «Sear Supply».

Стоимость контракта - 505 тыс. 686,05 манатов.

ООО «BakuBus» создано в апреле 2014 года в соответствии с постановлением кабинета министров с целью приведения услуг автобусного транспорта в Баку в соответствие с международными стандартами, оснащения современными транспортными средствами, обеспечения безопасности пассажироперевозок. BakuBus осуществляет деятельность на принципах самофинансирования.

Н.Аббасов