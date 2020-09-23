ООО «BakuBus» направит свыше 0,5 млн манатов на закупку спецодежды.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт «BakuBus» подписал с ООО «Sear Supply».
Стоимость контракта - 505 тыс. 686,05 манатов.
ООО «BakuBus» создано в апреле 2014 года в соответствии с постановлением кабинета министров с целью приведения услуг автобусного транспорта в Баку в соответствие с международными стандартами, оснащения современными транспортными средствами, обеспечения безопасности пассажироперевозок. BakuBus осуществляет деятельность на принципах самофинансирования.
Н.Аббасов
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