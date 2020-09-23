Милли Меджлис и Госдума РФ подпишут соглашение о сотрудничестве

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках визита в Москву в среду провела встречу с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, сообщает пресс-служба Госдумы.

«Азербайджан – важный стратегический партнер России. Лидеры наших государств находятся в постоянном диалоге, задача парламентов – законодательно обеспечить их решения. Нам очень важно развивать отношения между парламентами. Общаясь, мы лучше понимаем друг друга, участвуем в выработке решений, работаем в различных форматах», - подчеркнул Володин.

Гафарова пригласила российского коллегу совершить визит в Баку: «Мы будем очень рады видеть Вас. Есть большой блок вопросов, который интересует наши стороны, наши страны, наши республики. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество».

«Обязательно приедем смоими коллегами. Тем более, унас фактически назаключительной стадии подготовка соглашения осоздании межпарламентской комиссии высокого уровня. Чтобы мы могли нетолько обсуждать развитие отношений между народами, нашими странами, ноизаниматься решением конкретных вопросов врамках повестки комиссии, котораябы объединила наших парламентариев врешении ключевых проблем врамках парламентского измерения. Такие формы развития отношений– это наш свами вклад вих укрепление», - подчеркнул Володин.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы углубления двустороннего межпарламентского сотрудничества, взаимодействия на международных межпарламентских площадках, сближения национальных законодательств.

По итогам встречи стороны приняли коммюнике.

«Стороны договорились об активизации взаимодействия на международных парламентских площадках и в рамках многосторонних парламентских форматов, в том числе в целях совершенствования национальных законодательств по противодействию современным вызовам и угрозам. В этом контексте акцентирована важность совместной работы парламентариев по борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции, минимизация ее последствий для экономики и граждан обоих государств», - говорится в тексте коммюнике.

На встрече были обсуждены формы и методы совместной работы, в том числе по линии профильных комитетов и комиссий с целью повышения эффективности межпарламентского сотрудничества по решению конкретных вопросов в интересах граждан обоих государств.

«Подтверждена договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве между Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики, которым будет предусмотрено учреждение постоянно действующей комиссии высокого уровня. Стороны условились относительно подписания указанного документа в ходе предстоящего визита Председателя Государственной Думы в Азербайджанскую Республику», - подчеркивается в коммюнике.

Х.Насирзаде