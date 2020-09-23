В Азербайджане за сутки выявлено 146 новых случаев COVID-19, 2 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 146 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 39 тыс. 524, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 98 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались еще два человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 580.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 37 тыс. 122 человек (+173 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 822 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8,78 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 73 тыс. 255 теста на COVID-19.

Х.Насирзаде