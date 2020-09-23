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Дальнее зарубежье 23.09.2020 18:29

Болгарская прокуратура обвиняет двух дипломатов РФ в шпионаже - Bloomberg

Прокуратура Болгарии в среду обвинила двух российских дипломатов в шпионаже, сообщает агентство Bloomberg.

"Прокуратура Болгарии заявила о том, что два российских дипломата причастны к шпионажу", - сообщает агентство.

По данным местных СМИ, прокуратура полагает, что два российских дипломата, обладающих дипломатическим иммунитетом, вели разведывательную деятельность в период с 2016 года по настоящее время. По информации прокуратуры, они с помощью граждан Болгарии, которые имели доступ к информации, связанной с ВПК страны, собирали данные о планах модернизации болгарской армии и технической поддержке военной техники.

Начато досудебное производство по факту совершения преступления в отношении Республики Болгария - сборе иностранными гражданами информации, составляющей государственную тайну с целью дальнейшей ее передачи иностранному государству или организации - российской военной разведке в Москве.

Главный прокурор Болгарии Иван Гешев ранее в среду официально уведомил главу МИД Болгарии о ходе расследования и действиях прокуратуры.

Нынешний шпионский скандал - не первый в отношениях между Москвой и Софией.

В конце января посольство России в Софии проинформировало: "24 января посол России был приглашен в МИД Болгарии, где ему были вручены ноты об объявлении дипломата посольства "персона нон-грата" и объявлении сотрудника Торгового представительства неприемлемым в соответствии со ст.9, ч.1 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 г. Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было".

"Сотрудники покинут страну пребывания в указанные в нотах сроки", - отмечается в заявлении.

По сообщениям болгарских СМИ, прокуратура Болгарии выявила двух дипломатов из РФ, занимавшихся, по данным Софии, шпионажем. При этом болгарские судебные власти пояснили, что у обоих есть дипломатическая неприкосновенность, и поэтому предъявить им обвинения нельзя.

Один из дипломатов, по версии следователей, с 2017 года занимался сбором данных о выборах в Болгарии. Второй с 2018 года собирал информацию, связанную с энергетикой.

По данным СМИ, один из фигурантов дела - первый секретарь в консульском отделе РФ в Софии, а второй работает в торговом представительстве. Их фамилии власти Болгарии не называют.

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Тэги: БОЛГАРИЯ, РОССИЯ, ДИПЛОМАТЫ, ОБВИНЕНИЕ


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