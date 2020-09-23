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СНГ 23.09.2020 18:45

Действия США создают риски для реализации "Северного потока 2" - МИД РФ

Вашингтон не жалеет сил для недопущения реализации проекта "Северный поток 2", это создает риски для его воплощения в жизнь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если Соединенные Штаты Америки, одна из крупнейших мировых держав, по целому ряду направлений ведет подрывную работу в отношении реализации этого проекта, это риск или не риск? Это, мне кажется, уже риск, который говорит о том, что Вашингтон, политические силы Соединенных Штатов не жалеют ни средств, ни сил, ни денег на то, чтобы сделать все от них зависящее по недопущению реализации этого проекта", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Она отметила, что в результате действий США под удар могут попасть не только сам проект и инвестиции, но и страны Европы, народы, которые должны получить конкретные дивиденды от его реализации. Будет нести издержки и свободная конкуренция на мировом уровне, подчеркнула Захарова.

Ранее в Москве неоднократно заявляли о том, что, несмотря на действия США, проект "Северный поток 2" будет успешно завершен и реализован.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, СЕВПОТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]