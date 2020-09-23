Вашингтон не жалеет сил для недопущения реализации проекта "Северный поток 2", это создает риски для его воплощения в жизнь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если Соединенные Штаты Америки, одна из крупнейших мировых держав, по целому ряду направлений ведет подрывную работу в отношении реализации этого проекта, это риск или не риск? Это, мне кажется, уже риск, который говорит о том, что Вашингтон, политические силы Соединенных Штатов не жалеют ни средств, ни сил, ни денег на то, чтобы сделать все от них зависящее по недопущению реализации этого проекта", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Она отметила, что в результате действий США под удар могут попасть не только сам проект и инвестиции, но и страны Европы, народы, которые должны получить конкретные дивиденды от его реализации. Будет нести издержки и свободная конкуренция на мировом уровне, подчеркнула Захарова.

Ранее в Москве неоднократно заявляли о том, что, несмотря на действия США, проект "Северный поток 2" будет успешно завершен и реализован.