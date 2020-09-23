Запасы нефти в США снизились на 1,64 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,64 млн баррелей - до 494,41 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.
Товарные резервы бензина снизились на 4,03 млн баррелей и составили 227,5 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,36 млн баррелей, до 175,94 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения резервов нефти на 3,27 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 921 тыс. баррелей и повышения резервов дистиллятов на 1 млн баррелей.
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