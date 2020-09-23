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ТЭК 23.09.2020 19:35

Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США, Brent - $42,39 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду после публикации официальных данных о запасах сырья в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $42,39 за баррель, что на $0,67 (1,61%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,61 (1,53%) - до $40,41 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,64 млн баррелей - до 494,41 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Запасы бензина снизились на 4,03 млн баррелей и составили 227,5 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,36 млн баррелей, до 175,94 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3,27 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 921 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4 млн баррелей. По их оценкам, запасы бензина сократились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,2 млн баррелей.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным накануне, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 18 сентября, выросли на 691 тыс. баррелей. Запасы бензина, по данным API, упали на 7,7 млн баррелей, дистиллятов - на 2,1 млн баррелей.

Восстановление спроса на рискованные активы, включая сырьевые товары, в среду оказывает поддержку котировкам, отмечает старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам, которого цитирует MarketWatch.

Однако, по его словам, подъем рынка может быть затруднен в краткосрочной перспективе на фоне роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и сопутствующих ограничений, которые, вероятно, отрицательно скажутся на экономической активности и, соответственно, спросе на нефть.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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