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ТЭК 23.09.2020 20:19

Обнаруженное Турцией в Черном море газовое месторождение может оказаться крупнее, чем предполагалось - министр

Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что на крупном газовом месторождении "Сакарья" в Черном море может быть еще больше газа, чем сообщалось изначально.

"Существует высокая вероятность, что текущий объем запасов, который оценивается в 320 млрд кубометров, придется пересмотреть в сторону увеличения после завершения разведочного бурений", - сказал Донмез в интервью агентству "Анадолу".

По словам министра, работы по оценке объема месторождения планируется завершить к середине октября этого года.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что судно "Фатих" обнаружило в Черном море крупное месторождение, получившее название "Сакарья". Его примерный объем оценивается в 320 млрд кубометров газа.

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНИСТР, ГАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]