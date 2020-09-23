Обнаруженное Турцией в Черном море газовое месторождение может оказаться крупнее, чем предполагалось - министр

Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что на крупном газовом месторождении "Сакарья" в Черном море может быть еще больше газа, чем сообщалось изначально.

"Существует высокая вероятность, что текущий объем запасов, который оценивается в 320 млрд кубометров, придется пересмотреть в сторону увеличения после завершения разведочного бурений", - сказал Донмез в интервью агентству "Анадолу".

По словам министра, работы по оценке объема месторождения планируется завершить к середине октября этого года.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что судно "Фатих" обнаружило в Черном море крупное месторождение, получившее название "Сакарья". Его примерный объем оценивается в 320 млрд кубометров газа.