Обнаруженное Турцией в Черном море газовое месторождение может оказаться крупнее, чем предполагалось - министр

Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что на крупном газовом месторождении "Сакарья" в Черном море может быть еще больше газа, чем сообщалось изначально.
"Существует высокая вероятность, что текущий объем запасов, который оценивается в 320 млрд кубометров, придется пересмотреть в сторону увеличения после завершения разведочного бурений", - сказал Донмез в интервью агентству "Анадолу".
По словам министра, работы по оценке объема месторождения планируется завершить к середине октября этого года.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что судно "Фатих" обнаружило в Черном море крупное месторождение, получившее название "Сакарья". Его примерный объем оценивается в 320 млрд кубометров газа.
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