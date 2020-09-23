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СНГ 23.09.2020 21:10

Около 50 человек задержаны в Минске на акции протеста против инаугурации Лукашенко

Несколько десятков участников протеста против инаугурации Александра Лукашенко задержаны в разных районах Минска, сообщают очевидцы.

В общей сложности задержаны порядка 50 человек.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, сотрудники силовых структур проводят жесткие задержания с применением дубинок в разных районах Минска - от Октябрьской площади возле гостиницы "Юбилейная" в центре до Заславской улицы на северо-западе и улицы Притыцкого на западе города.

При помещении в автозак во время задержания, один из сотрудников правоохранительных органов ударил женщину в живот.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРОТЕСТ, АКЦИЯ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]