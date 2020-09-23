Около 50 человек задержаны в Минске на акции протеста против инаугурации Лукашенко

Несколько десятков участников протеста против инаугурации Александра Лукашенко задержаны в разных районах Минска, сообщают очевидцы.
В общей сложности задержаны порядка 50 человек.
Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, сотрудники силовых структур проводят жесткие задержания с применением дубинок в разных районах Минска - от Октябрьской площади возле гостиницы "Юбилейная" в центре до Заславской улицы на северо-западе и улицы Притыцкого на западе города.
При помещении в автозак во время задержания, один из сотрудников правоохранительных органов ударил женщину в живот.
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