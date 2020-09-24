Белорусским правозащитникам известно о 259 задержанных на несанкционированных акциях в среду

По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", более 250 человек были задержаны на несанкционированных акциях в среду, как минимум пяти понадобилась медицинская помощь.

В размещенном на сайте "Весны" списках 259 человек, некоторых уже отпустили. По информации правозащитников, среди задержанных есть гражданин России и несовершеннолетний.

Правозащитники сообщают, что двоих человек скорая забирала из Центрального РУВД, еще двоих - из разных районов Минска, где были протесты. Еще один человек, по их информации, находится в больнице.

Несколько человек было задержано с машинами.

Больше всего задержанных в Минске, есть они также в Барановичах, Борисове, Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве, Молодчено, Полоцке, Столине.

Как сообщалось, вечером в среду несколько тысяч человек вышли на акции протеста в Минске против состоявшейся инаугурации Александра Лукашенко. Со ссылкой на очевидцев сообщалось о том, что сотрудники силовых структур проводили задержания жестко и с применением дубинок. Сообщается также о применении сотрудниками милиции водометов и слезоточивого газа.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.