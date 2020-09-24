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СНГ 24.09.2020 12:30

Белорусским правозащитникам известно о 259 задержанных на несанкционированных акциях в среду

По данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", более 250 человек были задержаны на несанкционированных акциях в среду, как минимум пяти понадобилась медицинская помощь.

В размещенном на сайте "Весны" списках 259 человек, некоторых уже отпустили. По информации правозащитников, среди задержанных есть гражданин России и несовершеннолетний.

Правозащитники сообщают, что двоих человек скорая забирала из Центрального РУВД, еще двоих - из разных районов Минска, где были протесты. Еще один человек, по их информации, находится в больнице.

Несколько человек было задержано с машинами.

Больше всего задержанных в Минске, есть они также в Барановичах, Борисове, Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве, Молодчено, Полоцке, Столине.

Как сообщалось, вечером в среду несколько тысяч человек вышли на акции протеста в Минске против состоявшейся инаугурации Александра Лукашенко. Со ссылкой на очевидцев сообщалось о том, что сотрудники силовых структур проводили задержания жестко и с применением дубинок. Сообщается также о применении сотрудниками милиции водометов и слезоточивого газа.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРОТЕСТЫ, ПРАВОЗАЩИТНИКИ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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