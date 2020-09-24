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Финансы 24.09.2020 12:43

Westpac выплатит рекордный штраф за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег

Westpac Banking Corp. заплатит крупнейший в корпоративной истории Австралии штраф для урегулирования претензий регуляторов в нарушении банком законодательства в сфере противодействия отмыванию денег.

Штраф составит 1,3 млрд австралийских долларов ($920 млн), при том, что Westpac зарезервировал на потенциальные выплаты в рамках этого дела лишь 900 млн долларов. Сумма штрафа также почти вдвое выше 700 млн долларов, выплаченных по аналогичному делу другим австралийским банком - Commonwealth Bank of Australia - в 2018 году.

Как сообщалось, в конце прошлого года Австралийский центр по учету и анализу финансовых сделок (Australian Transaction Reports and Analysis Centre, AUSTRAC), заявил о более чем 23 млн случаев нарушения банком законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и терроризму в период с 2013 по 2019 гг. По данным AUSTRAC, банк не предоставил регуляторам своевременную информацию о подозрительных международных переводах на общую сумму 11 млрд австралийских долларов, в том числе о переводах, которые могли относиться к эксплуатации детей в странах Юго-Восточной Азии, в частности, на Филиппинах.

В рамках соглашения c AUSTRAC, которое еще должно получить одобрение суда, австралийский банк признал дополнительные 76 тыс. случаев нарушения законодательства.

Скандал с нарушением законодательства в сфере противодействия отмыванию денег ухудшил репутацию Westpac, старейшего банка Австралии, а также привел к отставке его главного исполнительного директора Брайана Харцера в конце прошлого года.

"Мы привержены устранению этих проблем, чтобы гарантировать, что сделанные ошибки не повторятся", - заявил новый CEO Westpac Питер Кинг.

Акции банка подешевели на 0,1% в четверг. Их стоимость упала на 32% с начала текущего года.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, БАНК, ШТРАФ, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]