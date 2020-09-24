Westpac выплатит рекордный штраф за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег

Westpac Banking Corp. заплатит крупнейший в корпоративной истории Австралии штраф для урегулирования претензий регуляторов в нарушении банком законодательства в сфере противодействия отмыванию денег.

Штраф составит 1,3 млрд австралийских долларов ($920 млн), при том, что Westpac зарезервировал на потенциальные выплаты в рамках этого дела лишь 900 млн долларов. Сумма штрафа также почти вдвое выше 700 млн долларов, выплаченных по аналогичному делу другим австралийским банком - Commonwealth Bank of Australia - в 2018 году.

Как сообщалось, в конце прошлого года Австралийский центр по учету и анализу финансовых сделок (Australian Transaction Reports and Analysis Centre, AUSTRAC), заявил о более чем 23 млн случаев нарушения банком законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и терроризму в период с 2013 по 2019 гг. По данным AUSTRAC, банк не предоставил регуляторам своевременную информацию о подозрительных международных переводах на общую сумму 11 млрд австралийских долларов, в том числе о переводах, которые могли относиться к эксплуатации детей в странах Юго-Восточной Азии, в частности, на Филиппинах.

В рамках соглашения c AUSTRAC, которое еще должно получить одобрение суда, австралийский банк признал дополнительные 76 тыс. случаев нарушения законодательства.

Скандал с нарушением законодательства в сфере противодействия отмыванию денег ухудшил репутацию Westpac, старейшего банка Австралии, а также привел к отставке его главного исполнительного директора Брайана Харцера в конце прошлого года.

"Мы привержены устранению этих проблем, чтобы гарантировать, что сделанные ошибки не повторятся", - заявил новый CEO Westpac Питер Кинг.

Акции банка подешевели на 0,1% в четверг. Их стоимость упала на 32% с начала текущего года.