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Макроэкономика 24.09.2020 13:03

Состояние экономики США менее устойчивое, чем свидетельствуют статданные - Розенгрен

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен дал менее оптимистичную оценку экономике США, чем многие из его коллег, несмотря на воодушевляющие статистические данные в течение лета.

Медианный прогноз ФРС предполагает снижение уровня безработицы до 7,6% к концу текущего года и до 5,5% - к концу 2021 года при постепенном возвращении инфляции к целевой отметке в 2%.

"Я полагаю, что состояние экономики остается хрупким", - сказал Розенгрен в ходе выступления в Экономическом клубе Бостона.

Розенгрен отметил, что его прогноз, предусматривающий более медленное восстановление, основывается на "нескольких вызовах", с которыми может столкнуться экономика в ближайшие месяцы.

"Я опасаюсь вероятности второй волны COVID-19 этой осенью и зимой, что может вынудить некоторые штаты ввести новые ограничения на передвижение и личные встречи", - сказал Розенгрен.

Он также высказал сомнения по поводу способности Конгресса принять новые меры поддержки экономики в ближайшее время.

"Я, конечно, надеюсь, что этот менее оптимистичный прогноз окажется ошибочным", - сказал Розенгрен.

По его словам, дополнительные бюджетные и монетарные стимулы остаются необходимостью.

Тем временем глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс сказал, что активное восстановление рынка труда США остается возможным.

Политика ФРС, предусматривающая ставки вблизи нуля и ожидание, что они будут оставаться на текущем уровне в течение нескольких лет, наряду с покупкой активов, является "довольно целесообразной" в условиях вызовов, стоящих перед США, сказал Эванс.

При этом он отметил, что действия властей являются еще более значимыми с учетом характера пандемии коронавируса. "Поддержка со стороны бюджетной политики и улучшение ситуации с общественной безопасностью действительно являются ключевыми элементами" для восстановления экономики", - сказал Эванс.

Глава ФРБ Чикаго полагает, что уровень безработицы, на текущий момент составляющий 8,4%, может упасть до 7% к концу текущего года и до 5,5% - к концу следующего года. Однако он отметил, что быстрое восстановление действительно зависит от масштаба бюджетных мер поддержки.

"Я удивлен, что экономика США остается настолько устойчивой с июня" с учетом возобновившегося роста количества новых заражений коронавирусом, сказал Эванс.

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Тэги: США, ФРС, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, МНЕНИЯ


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