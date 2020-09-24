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Дальнее зарубежье 24.09.2020 13:17

В Брюсселе подтверждают, что осведомлены о решении РФ отказать во въезде ряду представителей из стран Евросоюза

В ЕС получили уведомление Москвы о решении расширить список представителей стран ЕС и учреждений, которым отказано во въезде на территорию России, но в нем не содержится никаких объяснений, по каким причинам оно было принято.

"Российская Федерация уведомила нас о решении расширить список представителей стран ЕС и учреждений, которым отказано во въезде на ее территорию. Мы не уведомлены, к скольким гражданам стран ЕС и к кому именно будут применены эти меры, а также, почему Российская Федерация приняла такие меры", - говорится в поступившем в "Интерфакс " заявлении Европейской внешнеполитической службы.

В документе отмечается, что "эти списки в отличие от санкций ЕС не находятся в общем доступе". При этом в нем подчеркивается, что ЕС "отвергает ответные санкции, объявленные Россией, как и другие российские ответные санкции, например, те, которые были приняты в отношении сельскохозяйственного сектора, поскольку они неоправданны".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, РОССИЯ, УВЕДОМЛЕНИЕ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]