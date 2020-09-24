В Брюсселе подтверждают, что осведомлены о решении РФ отказать во въезде ряду представителей из стран Евросоюза

В ЕС получили уведомление Москвы о решении расширить список представителей стран ЕС и учреждений, которым отказано во въезде на территорию России, но в нем не содержится никаких объяснений, по каким причинам оно было принято.

"Российская Федерация уведомила нас о решении расширить список представителей стран ЕС и учреждений, которым отказано во въезде на ее территорию. Мы не уведомлены, к скольким гражданам стран ЕС и к кому именно будут применены эти меры, а также, почему Российская Федерация приняла такие меры", - говорится в поступившем в "Интерфакс " заявлении Европейской внешнеполитической службы.

В документе отмечается, что "эти списки в отличие от санкций ЕС не находятся в общем доступе". При этом в нем подчеркивается, что ЕС "отвергает ответные санкции, объявленные Россией, как и другие российские ответные санкции, например, те, которые были приняты в отношении сельскохозяйственного сектора, поскольку они неоправданны".