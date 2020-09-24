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Регион 24.09.2020 12:01

Грузия не будет вводить ограничения по коронавирусу в масштабах все страны - премьер

Правительство Грузии рассчитывает обойтись локальными ограничениями в связи с ростом заражений коронавирусом COVID-19 в стране, введение общенационального режима чрезвычайного положения не планируется, заявил в четверг грузинский премьер Георгий Гахария.

"Если мы примем решения об объявлении чрезвычайного положения, жестких ограничительных мерах, то они будут носить локальный характер и не будут введены в масштабах всей страны. Эти локальные ограничения не должны касаться экономики, образования или предвыборного процесса", - сказал Гахария в четверг на заседании правительства.

По данным Минздрава, медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 259 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 4 тыс. 399. От болезни скончались 25 человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]