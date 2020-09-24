Грузия не будет вводить ограничения по коронавирусу в масштабах все страны - премьер

Правительство Грузии рассчитывает обойтись локальными ограничениями в связи с ростом заражений коронавирусом COVID-19 в стране, введение общенационального режима чрезвычайного положения не планируется, заявил в четверг грузинский премьер Георгий Гахария.

"Если мы примем решения об объявлении чрезвычайного положения, жестких ограничительных мерах, то они будут носить локальный характер и не будут введены в масштабах всей страны. Эти локальные ограничения не должны касаться экономики, образования или предвыборного процесса", - сказал Гахария в четверг на заседании правительства.

По данным Минздрава, медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 259 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 4 тыс. 399. От болезни скончались 25 человек.