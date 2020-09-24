МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств и техники на протестной акции после инаугурации Лукашенко

Протестные акции, прошедшие накануне в Белоруссии после инаугурации Александра Лукашенко, сопровождались столкновениями с сотрудниками правопорядка, правоохранителям пришлось использовать спецсредства, сообщает официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"Поздно вечером в различных частях города (Минска) группами от 10 до 50 человек, а также личным транспортом неоднократно блокировалась проезжая часть. С целью пресечения массовых нарушений общественного порядка со стороны агрессивно настроенных лиц правоохранители использовали спецсредства и технику", - сказала она.

Представитель МВД отметила, что "протесты приобрели агрессивный характер и сопровождались открытыми столкновениями с органами правопорядка: камни и иные предметы, приспособленные для причинения телесных повреждений, летели в сторону правоохранителей". При этом участниками стычек преимущественно являлись молодые люди в возрасте до 30 лет.

По словам Чемодановой, среди милиционеров есть пострадавшие.

Также, по данным МВД, в Минске группы граждан выстраивались в цепочки вдоль проезжей части, собирались около станций метрополитена, торгового центра "Галерея". К вечеру их количество составило около трех тысяч человек.

"В Витебске несанкционированная акция собрала порядка ста человек. Ими активно руководили модераторы регионального телеграмм-чата, призывая становиться в "сцепку". Участники так называемого мирного протеста массово выходили на проезжую часть, блокируя движение. На перекрестке пр. Победы с пр. Строителей неизвестные рассыпали металлические шипы", - сказала представитель МВД.

Как сообщалось, вечером в среду несколько тысяч человек вышли на акции протеста в Минске против состоявшейся инаугурации Лукашенко. Со ссылкой на очевидцев сообщалось о том, что сотрудники силовых структур проводили задержания жестко и с применением дубинок. Сообщалось также о применении сотрудниками милиции водометов и слезоточивого газа.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.