Глава МИД Швеции на следующей неделе посетит Азербайджан – посол в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял посла Швеции в Баку Кристиана Камилла.
Как сообщает официальный сайт главы государства, посол вручил президенту верительные грамоты.
В ходе встречи президент подчеркнул, что Швеция всегда была активна в расширении сотрудничества между Европейским Союзом (ЕС) и Южным Кавказом.
«Сейчас между ЕС и Азербайджаном существует партнерство на очень высоком уровне, и это партнерство охватывает многие области. Надеюсь, что переговоры по новому соглашению будут успешно продолжены. Конечно, пандемия помешала нашим планам. У нас карантинный режим, который длится несколько месяцев. Поэтому у нас не было активного физического контакта. Но на самом деле сотрудничество продолжается. Поэтому я уверен, что у нас появится новый формат сотрудничества», - сказал Алиев.
Президент добавил, что Баку высоко ценит поддержку ЕС по признанию территориальной целостности Азербайджана в международно признанных границах.
«Азербайджан подписал документы о стратегическом партнерстве с третью стран-членов ЕС. Это демонстрирует уровень сотрудничества. Два года назад мы также подписали документ о приоритетах партнерства. Это очень важно для дальнейшего развития нашего сотрудничества. Нам очень приятно, что в этом документе территориальная целостность, суверенитет и неприкосновенность наших границ были поддержаны ЕС. Это весьма важный признак очень справедливого подхода к урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном», - подчеркнул президент.
Также глава государства отметил, что с нетерпением ждет встречи в Баку с главой МИД Швеции для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с дальнейшим сотрудничеством.
«Что касается наших двусторонних отношений, конечно, мы хотим, чтобы они активизировались. Уверен, что такая возможность появится благодаря деятельности послов», - отметил Алиев.
Посол, в свою очередь, поблагодарил президента, заверив сделать все возможное, чтобы внести свой вклад в дальнейшее укрепление двусторонних отношений. При этом Камилл сообщил, что глава МИД Швеции Анн Линде на следующей неделе посетит с визитом Баку.
Он также выразил заинтересованность Швеции в развитии бизнес-связей с Азербайджаном.
Х.Насирзаде
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