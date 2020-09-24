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СНГ 24.09.2020 12:49

Лукашенко заявил, что Минск не обязан предупреждать Запад об инаугурации президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его администрация не обязана предупреждать западные государства об инаугурации главы государства, поскольку это внутреннее дело страны.

"Ну, по-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около 2 тыс. человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно", - сказал Лукашенко на встрече с послом Китая в Минске Цуй Цимином. Президента цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко считает неконструктивной позицию, которую занимают отдельные государства в отношении Белоруссии. "Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие", - сказал он.

"Соседи от бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли", - добавил Лукашенко.

Президент также вновь заявил, что Белоруссия никого не просила признавать его легитимность и итоги президентских выборов.

"Кричат о том, что они что-то не признают у нас. Вы знаете, мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы, признавать легитимность вновь избранного президента или не признавать. Главное, чтобы это соответствовало Конституции нашей страны. И если они видят несоответствия, лучше об этом пусть скажут", - сказал Лукашенко.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]