ГААД получит 12,5 млн манатов на продолжение строительства новой дороги до границы с РФ и на проект «Белый город»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению ремонтно-восстановительных работ автомобильных дорог и по проекту «Белый город».
Согласно распоряжению, Госагентство автомобильных дорог (ГААД) получит 8 млн манатов на ремонтно-восстановительные работы на 14-километровом участке новой автомобильной дороги Баку-Губа-граница России, начиная с 16-го километра (ВАЗовский круг) до 30-го километра (Сумгайыт).
Еще 4,5 млн манатов будут направлены на строительство дорог в рамках проекта «Белый город».
Средства на строительство автодорог будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2020 год.
Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте главы государства.
Х.Насирзаде
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