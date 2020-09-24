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Транспорт и связь 24.09.2020 13:02

ГААД получит 12,5 млн манатов на продолжение строительства новой дороги до границы с РФ и на проект «Белый город»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению ремонтно-восстановительных работ автомобильных дорог и по проекту «Белый город».

Согласно распоряжению, Госагентство автомобильных дорог (ГААД) получит 8 млн манатов на ремонтно-восстановительные работы на 14-километровом участке новой автомобильной дороги Баку-Губа-граница России, начиная с 16-го километра (ВАЗовский круг) до 30-го километра (Сумгайыт).

Еще 4,5 млн манатов будут направлены на строительство дорог в рамках проекта «Белый город».

Средства на строительство автодорог будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2020 год.

Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте главы государства.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГААД, ДОРОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]