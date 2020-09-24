ГААД получит 12,5 млн манатов на продолжение строительства новой дороги до границы с РФ и на проект «Белый город»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению ремонтно-восстановительных работ автомобильных дорог и по проекту «Белый город».

Согласно распоряжению, Госагентство автомобильных дорог (ГААД) получит 8 млн манатов на ремонтно-восстановительные работы на 14-километровом участке новой автомобильной дороги Баку-Губа-граница России, начиная с 16-го километра (ВАЗовский круг) до 30-го километра (Сумгайыт).

Еще 4,5 млн манатов будут направлены на строительство дорог в рамках проекта «Белый город».

Средства на строительство автодорог будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2020 год.

Текст распоряжения опубликован в четверг на сайте главы государства.

Х.Насирзаде