Зеленский ожидает скорой встречи советников лидеров нормандской четверки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча советников лидеров стран "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе ожидается в ближайшее время, и если она будет продуктивной, то после нее встретятся лидеры стран "четверки".

"Я не знаю, когда будет эта встреча (встреча советников - ИФ), у меня есть информация, что в ближайшее время. Я не знаю, когда будет встреча лидеров, поэтому врать не буду. Я знаю, что после результативной встречи советников...следующей будет встреча лидеров", - сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

В "нормандский формат" урегулирования ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.