Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.981 RUR   0.0221 GBR   2.1592 TRY   0.221

Цена на нефть

$/bbl   23.09 WTI 39.93 0.13 Brent 41.77 0.05

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 24.09.2020 15:27

Зеленский ожидает скорой встречи советников лидеров нормандской четверки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча советников лидеров стран "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе ожидается в ближайшее время, и если она будет продуктивной, то после нее встретятся лидеры стран "четверки".

"Я не знаю, когда будет эта встреча (встреча советников - ИФ), у меня есть информация, что в ближайшее время. Я не знаю, когда будет встреча лидеров, поэтому врать не буду. Я знаю, что после результативной встречи советников...следующей будет встреча лидеров", - сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

В "нормандский формат" урегулирования ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, "ЧЕТВЕРКА", ЗЕЛЕНСКИЙ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]