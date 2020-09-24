Зеленский ожидает скорой встречи советников лидеров нормандской четверки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча советников лидеров стран "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе ожидается в ближайшее время, и если она будет продуктивной, то после нее встретятся лидеры стран "четверки".
"Я не знаю, когда будет эта встреча (встреча советников - ИФ), у меня есть информация, что в ближайшее время. Я не знаю, когда будет встреча лидеров, поэтому врать не буду. Я знаю, что после результативной встречи советников...следующей будет встреча лидеров", - сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.
В "нормандский формат" урегулирования ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.
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