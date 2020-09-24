Канаду захватила вторая волна пандемии COVID-19 - Трюдо

Канада столкнулась со второй волной пандемии коронавируса COVID-19, жителям необходимо продолжать соблюдать меры по борьбе с инфекцией, заявил премьер страны Джастин Трюдо.
"Вторая волна не просто начинается, она уже идет полным ходом", - заявил Трюдо в видеообращении к народу.
Он напомнил, что 13 марта, когда в стране был введен общенациональный карантин, за сутки было зафиксировано 47 новых случаев COVID-19, а во вторник за сутки выявили "намного больше тысячи" заражений.
"Мы находимся на пороге осени, которая может быть намного хуже весны", - констатировал премьер.
"И мы не можем изменить сегодняшние или завтрашние показатели, они уже определены тем, что мы сделали или не сделали две недели назад", - заявил он.
При этом Трюдо отметил, что в стране еще можно поменять ситуацию к началу зимы.
"Скорее всего, мы не будем собираться для празднования Дня благодарения, но у нас все еще есть шанс на Рождество", - сказал Трюдо.
В своей речи Трюдо призвал канадцев продолжать использовать защитные маски и установить правительственное приложение, которое уведомляет пользователя в случае, если тот находился в контакте с больным коронавирусом.
"Вместе мы в состоянии взять под контроль эту вторую волну", - заявил премьер.
СМИ отмечают, что в последние дни в Канаде наблюдается всплеск случаев коронаируса. Так, на этой неделе среднесуточный прирост заражений составлял больше 1000.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано свыше 147 тыс. случаев заражения COVID-19, более 9 тыс. инфицированных скончались.
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