Парламентское большинство в Черногории предложит на пост премьера кандидатуру представителя коалиции За будущее Черногории

Коалиция, представляющая большинство в новом составе скупщины (парламента) Черногории, предложит президенту страны Мило Джукановичу, кандидатуру Здравко Кривокапича (коалиция "За будущее Черногории") на должность нового главы правительства страны, сообщают черногорские СМИ.
Накануне в Подгорице состоялось первое заседание нового состава скупщины, после которого, в соответствии с законодательством страны, у президента Черногории есть 30 дней на то, чтобы провести консультации с лидерами парламентских партий и либо согласиться с поступившим предложением, либо предложить свою кандидатуру на пост главы правительства. Затем ее должны будут утвердить депутаты. В случае, если парламентарии не утвердят кандидатуру, предложенную президентом, он будет должен выдвинуть кандидата из рядов партии, которая имеет наибольшее представительство в парламенте. Это порождает еще одну политическую коллизию - самым весомым представительством - 30 депутатов - в новом составе скупщины обладает Демократическая партия социалистов президента Джукановича, которая с партнерами по коалиции имеет 36 мандатов.
Между тем, местная пресса обращает внимание на то, что Джуканович и его Демократическая партия социалистов (ДПС) с партнерами заняли жесткую позицию по отношению к новому парламентскому большинству. В частности, президент впервые с момента провозглашения независимости страны в 2006 году бойкотировал первое заседание нового состава скупщины, а депутаты от ДПС воздержались при голосовании по кандидатуре на должность председателя скупщины.
По итогам прошедших в стране парламентских выборов ДПС впервые за 30 лет не смогла получить большинства. В то же время ни одна другая партия также не смогла набрать более половины голосов избирателей. В этих условиях бывшей оппозиции, ядро которой составляет просербский "Демократический фронт", удалось собрать парламентское большинство - 41 депутат в 80-местном парламенте.
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