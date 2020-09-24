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Дальнее зарубежье 24.09.2020 16:03

В Эстонии с 29 сентября ужесточат ограничения для публичных мероприятий из-за роста заражений COVID-19

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение ужесточить со следующего вторника ограничения для публичных мероприятий, публичных собраний и спортивных соревнований из-за распространения коронавируса, а также уменьшить количество участников мероприятий внутри помещений.

"На проходящие во внутренних помещениях публичные собрания, мероприятия и спортивные соревнования с 29 сентября допускаются не более 750 человек вместо нынешних 1500. Участники мероприятия должны придерживаться дистанции с другими присутствующими" - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.

Организаторы соревнований должны придерживаться правила заполнять помещения не более, чем на 50%, а также обеспечивать соблюдение требований дезинфекции и наличие дезинфицирующих средств, уточнили в пресс-службе.

Максимально разрешенное количество участников также уменьшили для конференций, театральных спектаклей, киносеансов и других мероприятий, которые подразумевают наличие стационарных посадочных мест. Уменьшение количества участников публичных мероприятий, проходящих в помещениях, поддерживают как департамент здоровья республики, так и консультирующий правительство ученый совет.

В Эстонии общее число зараженных достигло 3 067, а двухнедельный показатель распространения COVID-19 в Эстонии составляет 35,82 новых случаев на 100 тыс. человек.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, УЖЕСТОЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]