В Эстонии с 29 сентября ужесточат ограничения для публичных мероприятий из-за роста заражений COVID-19

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение ужесточить со следующего вторника ограничения для публичных мероприятий, публичных собраний и спортивных соревнований из-за распространения коронавируса, а также уменьшить количество участников мероприятий внутри помещений.
"На проходящие во внутренних помещениях публичные собрания, мероприятия и спортивные соревнования с 29 сентября допускаются не более 750 человек вместо нынешних 1500. Участники мероприятия должны придерживаться дистанции с другими присутствующими" - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.
Организаторы соревнований должны придерживаться правила заполнять помещения не более, чем на 50%, а также обеспечивать соблюдение требований дезинфекции и наличие дезинфицирующих средств, уточнили в пресс-службе.
Максимально разрешенное количество участников также уменьшили для конференций, театральных спектаклей, киносеансов и других мероприятий, которые подразумевают наличие стационарных посадочных мест. Уменьшение количества участников публичных мероприятий, проходящих в помещениях, поддерживают как департамент здоровья республики, так и консультирующий правительство ученый совет.
В Эстонии общее число зараженных достигло 3 067, а двухнедельный показатель распространения COVID-19 в Эстонии составляет 35,82 новых случаев на 100 тыс. человек.
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