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СНГ 24.09.2020 16:50

Навальному требуется минимум месяц для восстановления здоровья - глава фонда Cinema for Peace

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному потребуется не меньше месяца после выписки из больницы, чтобы полностью восстановиться, полагает глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиль.

"Думаю, что Навальному потребуется минимум месяц, чтобы оправиться", - сказал Бизиль в четверг на пресс-конференции Союза иностранной прессы в Берлине.

По его словам, он пока не знает, когда Навальный вернется в Россию, и будет ли он проводить пресс-конференцию.

"Я не принимаю решений, у меня нет влияния на это, Навальный и его команда решают это самостоятельно", - сказал Бизиль.

Фонд Cinema for Peace организовывал перемещение Навального на лечение в Берлин после того, как 20 августа ему стало плохо в самолете при полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно и потребовали доказательств от немецкой стороны. 7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно. В настоящее время в Германию направлено как минимум два российских запроса об оказании правовой помощи, одним занимается генпрокуратура Берлина, второй пока находится в министерстве юстиции.

На фоне ситуации с Навальным в Германии началась дискуссия о будущем проекта газопровода "Северный поток 2" - многие политики высказались за то, чтобы сделать его предметом санкций в отношении России в связи с делом об отравлении политика. Меркель в свою очередь настаивает на том, что действий на национальном уровне быть не должно, а в ЕС должен быть сформулирован единый ответ и единое решение о том, какими должны быть санкции и коснутся ли они проекта газопровода.

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Тэги: ФРГ, НАВАЛЬНЫЙ, ЗДОРОВЬЕ


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