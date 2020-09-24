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ТЭК 24.09.2020 15:22

Борисов обсудил с Алекперовым потенциал нефтяной отрасли в условиях изменения налогового регулирования

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов в ходе встречи в центральном офисе компании в Москве обсуждали вопросы сохранения долгосрочного потенциала нефтяной отрасли в условиях изменения налогового регулирования.

Как сообщается в пресс-релизе "ЛУКОЙЛа", также затрагивались аспекты, связанные с новыми глобальными экологическими требованиями.

Кроме того, Алекперов рассказал о реализации социальных проектов компании и ожиданиях относительно восстановления мировой нефтяной отрасли от последствий пандемии коронавируса.

Борисов ознакомился с цифровыми решениями, применяемыми компанией, на примере Центрального диспетчерского управления и центральной инженерно-технологической службы Полазна в Пермском крае.

Проект охватывает все месторождения "ЛУКОЙЛа" в регионе. "За счет интегрированного моделирования и планирования формируются оптимальные технологические режимы геолого-технических мероприятий, сокращаются непроизводственные простои и затраты. 70% решений, используемых в рамках этого проекта, разработаны в России", - поясняет компания.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛУКОЙЛ, БОРИСОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]