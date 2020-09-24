Глава МИД Грузии заявил о важности развития партнерства с Азербайджаном для стабильности в регионе

Грузинская сторона рассчитывает на дальнейшее развитие стратегического партнерства с Азербайджаном, которое способствует обеспечению стабильности в регионе, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани после переговоров в Тбилиси с главой азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхуном Байрамовым.

"Существующее между нашими странами стратегическое партнерство высокого уровня из года в год значительно развивается и приобретает новый положительный импульс, что крайне важно для обеспечения безопасности и стабильности не только в нашем регионе, но и за его пределами", - сказал Залкалиани в четверг на совместном брифинге с азербайджанским министром.

По словам грузинского дипломата, на встрече обе стороны еще раз подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности двух стран.

Говоря о ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией, Залкалиани выразил надежду, что будут сделаны шаги в сторону деэскалации.

"Обязательно, чтобы в процесс деэскалации было бы активно включено международное сообщество", - сказал глава МИД Грузии.

На переговорах в Тбилиси также обсуждались вопросы, связанные с процессом делимитации грузинско-азербайджанской границы, который из-за пандемии коронавируса COVID-19 был приторможен, сообщил Залкалиани

Он отметил, что обе стороны заявили о готовности и заинтересованности в ускорении этого процесса с учетом национальных интересов Грузии и Азербайджана.

В ходе встречи министры обсудили все важные вопросы отношений между Грузией и Азербайджаном, особые акценты были сделаны на дальнейшую активизацию торгово-экономических связей, сказал грузинский министр.

"Важно, что, несмотря на пандемию, ни на день не приостановился грузооборот между Грузией и Азербайджаном и можно сказать, что, наоборот, в этом направлении мы имеем растущую динамику", - заявил Залкалиани.