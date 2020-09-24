Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.981 RUR   0.0221 GBR   2.1592 TRY   0.221

Цена на нефть

$/bbl   23.09 WTI 39.93 0.13 Brent 41.77 0.05

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 24.09.2020 15:40

Глава МИД Грузии заявил о важности развития партнерства с Азербайджаном для стабильности в регионе

Грузинская сторона рассчитывает на дальнейшее развитие стратегического партнерства с Азербайджаном, которое способствует обеспечению стабильности в регионе, заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани после переговоров в Тбилиси с главой азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхуном Байрамовым.

"Существующее между нашими странами стратегическое партнерство высокого уровня из года в год значительно развивается и приобретает новый положительный импульс, что крайне важно для обеспечения безопасности и стабильности не только в нашем регионе, но и за его пределами", - сказал Залкалиани в четверг на совместном брифинге с азербайджанским министром.

По словам грузинского дипломата, на встрече обе стороны еще раз подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности двух стран.

Говоря о ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией, Залкалиани выразил надежду, что будут сделаны шаги в сторону деэскалации.

"Обязательно, чтобы в процесс деэскалации было бы активно включено международное сообщество", - сказал глава МИД Грузии.

На переговорах в Тбилиси также обсуждались вопросы, связанные с процессом делимитации грузинско-азербайджанской границы, который из-за пандемии коронавируса COVID-19 был приторможен, сообщил Залкалиани

Он отметил, что обе стороны заявили о готовности и заинтересованности в ускорении этого процесса с учетом национальных интересов Грузии и Азербайджана.

В ходе встречи министры обсудили все важные вопросы отношений между Грузией и Азербайджаном, особые акценты были сделаны на дальнейшую активизацию торгово-экономических связей, сказал грузинский министр.

"Важно, что, несмотря на пандемию, ни на день не приостановился грузооборот между Грузией и Азербайджаном и можно сказать, что, наоборот, в этом направлении мы имеем растущую динамику", - заявил Залкалиани.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, АЗЕРБАЙДЖАН, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили запуск и расширение ЮГК Глава МИД Азербайджана отправился с визитом в Грузию Глава МИД Грузии пообещал вскоре назвать организаторов кибератаки на лабораторию Лугара Сообщения о поставках Армении сербских боеприпасов через Грузию являются необъективными, заявляют в Тбилиси МИД Грузии будет возвращать соотечественников поэтапно - министр Баку и Тбилиси в начале 2020 года продолжат консультации в рамках делимитации границы – МИД Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]