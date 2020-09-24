Вакцина от коронавируса станет доступной в Бельгии в марте

В Бельгии вакцина против коронавируса COVID-19 будет доступна в марте 2021 года, объявила в четверг министра здравоохранения Бельгии Магги де Блок в эфире телерадиокомпании RTBF.

По словам де Блок, это будет вакцина производства компании Sanofi-GSK.

Министр отметила, что Высший совет здравоохранения Бельгии рекомендует вакцинировать "в первую очередь медицинский персонал и уязвимых пациентов".

Де Блок подчеркнула, что поставки доз вакцины в Бельгию и другие страны ЕС будут осуществляться каждый месяц.

Комментируя отмену обязательного использования масок в Бельгии с октября, министр пояснила, что это ослабление нацелено на долгосрочную перспективу.

"Если меры жесткие, но не соблюдаются, это хуже, чем применение разумных мер, которым следуют", - сказала де Блок.

В среду издание Brussels Times сообщило, что жители Брюсселя с 1 октября не будут обязаны носить маски на улице.

"Ношение маски останется очень важным для сдерживания распространения коронавируса. Но бесполезно делать его обязательным в любое время и в любом месте", - сказала премьер Бельгии Софи Вильмес.

Однако надевать маску по-прежнему придется в людных местах и там, где невозможно соблюсти безопасную дистанцию между людьми. В частности, обязательным остается ношение маски в магазинах, кинотеатрах и в общественном транспорте.

За сутки в Бельгии выявили 1661 случай коронавируса, четверо инфицированных скончались.

В среду сообщалось, что в Бельгии продолжает расти число зараженных на 100 тыс. населения. По оценке на 6-19 сентября оно достигло 136.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 106,8 тыс. заражений, зафиксировано более 9,9 тыс. летальных исходов.