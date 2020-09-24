Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.981 RUR   0.0221 GBR   2.1592 TRY   0.221

Цена на нефть

$/bbl   23.09 WTI 39.93 0.13 Brent 41.77 0.05

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 24.09.2020 21:26

В Пекине число пользователей 5G превысило 5 млн

Число пользователей сетей нового поколения связи 5G в Пекине достигло 5,06 млн, сообщило городское коммуникационное управление.

Официальная коммерческая эксплуатация этих сетей началась в городе в прошлом году.

По состоянию на конец августа в Пекине в общей сложности было задействовано 44 тыс. базисных станций 5G. Ожидается, что к концу 2020 года их количество увеличится до 50 тыс.

Лицензию на эксплуатацию сети 5G в китайской столице приобрели три телекоммуникационных компании - China Mobile, China Unicom и China Telecom. Их отделения по всему городу запустили более 1 тыс. проектов с применением сети 5G, включая промышленный интернет, интернет для автомобилей и телемедицина, сообщает агентство "Синьхуа".

Население Пекина, по данным СМИ, приближается к 22 млн человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ПЕКИН, СВЯЗЬ, 5G


Похожие новости


Пекин начал принимать авиарейсы из небольшого числа избранных стран В Китае не исключают завоза новой волны коронавируса в Пекин из Европы В Пекине намерены за шесть дней переоборудовать завод, чтобы выпускать медицинские маски В Пекине из-за коронавируса не работают почти 90% ресторанов Пекин тестирует автоматическую линию метро и скоростные трамваи В Пекине будут платить до полумиллиона юаней за сообщения о шпионской деятельности

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]