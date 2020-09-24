В Пекине число пользователей 5G превысило 5 млн

Число пользователей сетей нового поколения связи 5G в Пекине достигло 5,06 млн, сообщило городское коммуникационное управление.
Официальная коммерческая эксплуатация этих сетей началась в городе в прошлом году.
По состоянию на конец августа в Пекине в общей сложности было задействовано 44 тыс. базисных станций 5G. Ожидается, что к концу 2020 года их количество увеличится до 50 тыс.
Лицензию на эксплуатацию сети 5G в китайской столице приобрели три телекоммуникационных компании - China Mobile, China Unicom и China Telecom. Их отделения по всему городу запустили более 1 тыс. проектов с применением сети 5G, включая промышленный интернет, интернет для автомобилей и телемедицина, сообщает агентство "Синьхуа".
Население Пекина, по данным СМИ, приближается к 22 млн человек.
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