SOCAR в 2020г с учетом обязательств ОПЕК+ планирует добыть 7,2 млн тонн нефти с конденсатом

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует в 2020 году добыть 7,2 млн тонн нефти с конденсатом с учетом обязательств ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.
«С учетом ограничений в рамках договоренности ОПЕК+, в этом году непосредственно со стороны SOCAR планируется добыть 7,2 млн тонн нефти. Эти цифра включает в себя и конденсат», - заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.
Он также сообщил, что с учетом обязательств по ОПЕК+ в целом добыча нефти с конденсатом в Азербайджане в 2020 году составит около 34,5 млн тонн нефти
По данным Госкомитета по статистике, в 2019 году в Азербайджане было добыто 37 млн 517,6 тыс. тонн нефти с конденсатом. Таким образом, в 2020 году спад составит 8,1%.
Госнефтекомпания Азербайджана в 2019 году добыла 7 млн 683,1 тыс. тонн. Таким образом, в 2020 году компания сократит добычу на 6,3%.
Как сообщалось ранее, страны ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года в ходе видео-конференции утвердили сделку по коллективному снижению суточной нефтедобычи в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года. В рамках договоренностей Азербайджан обязался снизить добычу нефти без учета конденсата от показателя октября 2018 года, т.е. от отметки 718 тыс. б/с.
С учетом этого, на первом этапе Азербайджан (май-июль 2020 года) обязался снизить добычу нефти на 23% от указанной цифры, т.е. на 164 тыс. б/с, до 554 б/с.
На втором этапе (август-декабрь 2020 года) - на 18% или на 131 тыс. б/с, до 587 тыс. б/с, на третьем (с января 2021 года до апреля 2022 года) - на 14% или на 98 тыс. б/с, до 620 тыс. б/с.
Для выполнения Азербайджаном своих обязательств в рамках ОПЕК+ на первом этапе нефтедобыча с блока АЧГ была снижена с 567 тыс. б/с до 434 тыс. б/с, SOCAR, совместными предприятиями и операционными компаниями, разрабатывающими сухопутные месторождения, – со 151 тыс. б/с до 120 тыс. б/с.
На втором этапе выполнения сделки ОПЕК+ добыча нефти с блока АЧГ снизится от показателя октября 2018 года, т.е. с 567 тыс. б/с до 461 тыс. б/с, SOCAR, СП и ОК - со 151 тыс. б/с до 126 тыс. б/с.
Н.Аббасова
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