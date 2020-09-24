Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист

Лидер армянских сепаратистов Нагорного Карабаха Араик Арутюнян совершил очередную попытку усложнить и без того непростую ситуацию вокруг армяно-азербайджанского конфликта…. Собрав недавно первое заседание так называемого «Совета безопасности» никем непризнанной «НКР», он озвучил некие тезисы, которые представил, как «условия» для продолжения мирного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Примечательно, что сепаратисты не являются стороной переговоров по карабахскому урегулированию и, соответственно, не имеют права выступать с какими-либо условиями.

Прокомментировать заявление Арутюняна агентство «Интерфакс-Азербайджан» попросило сопредседателя Гражданской Платформы мира между Арменией и Азербайджаном, руководителя Движения Карабахских Армян Артура Агаджанова.

- Что Вы думаете о «тезисах» Арутюняна, который сотрясает воздух и переливает из пустого в порожнее…?

- Прежде всего, я бы посоветовал г-ну Арутюняну подумать в каком он статусе находится, чтобы делать такие предложения. У него нет никакого правового статуса президента, он никем в цивилизованно мире не признан и не рукопожатый. Возглавляемая им «республика» не имеет никакого статуса, не признана ни в какой стране мира. Видно, что юридически-правовые знания г-на Арутюняна и его советников, мягко говоря, не на высоте.

- Как вы оцениваете этот «план» урегулирования конфликта?

- Предложить свой план урегулирования нагорно-карабахского конфликта в частном порядке может любой совершеннолетий житель Нагорного Карабаха или же представитель общественных организаций. Но как можно подчеркивать свою состоявшуюся международную субъектность, если даже сама Армения не признает «НКР», который к тому же не является стороной переговорного процесса? Хочу еще раз напомнить так называемым «властям Карабаха» - полноправно и полноценно участвовать во всех этапах мирного и окончательного урегулирования могут только власти Азербайджана и Армении. Именно поэтому и руководитель азербайджанской общины Нагорного Карабаха не может принимать участие во всех этапах мирного и окончательного урегулирования.

- Как Вы относитесь к тезису «суверенитет, независимость, территориальная целостность и безопасность Арцаха (Карабаха) ни при каких условиях не могут подвергаться опасности» и стать предметом торга?

- А разве суверенитет, независимость, территориальная целостность и безопасность Азербайджана могу подвергаться опасности или становится предметом торга? Азербайджан является международно-признанной страной во всем мире, с легитимным и достойным президентом. Арутюняну не надо забывать, что в стране есть один законно избранный президент - это Ильхам Алиев и Карабах находится в юрисдикции Азербайджана. Весь мир признает Нагорный Карабах частью Азербайджана.

- Арутюнян утверждает, что «без признания права народа Арцаха на самоопределение» невозможны предметные обсуждения между сторонами…

- Хотелось бы уточнить у Арутюняна, что он подразумевает под словом «народ Арцаха»? Кстати, ранее этот термин прозвучал с уст и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Если существует «народ Арцаха», то значит он состоит из разных этносов или народностей, в том числе тюрков, в чём я не сомневаюсь. Кстати, именно за такую позицию я и подвергался оскорблениям и угрозам со стороны армянских лжепатриотов. Если существует «народ Арцаха» то, что в Карабахе делают вооруженные силы Армении? А как же быть с карабахскими азербайджанцами? Предметные обсуждения могут быть только между армянским и азербайджанским населением, и только после того, как на свои земли вернуться карабахские азербайджанцы и сюда перестанут незаконно заселять армянам - граждан Ливана и Сирии.

- Арутюнян также рассуждает об «исключение попыток урегулирование конфликта силой или угрозы применение силы, поскольку армянский и азербайджанский народы достойны жить в мире».

- Однозначно азербайджанский и армянский народы достойны жить в мире, но именно оккупация Карабаха вооруженными силами Армении лишила карабахских азербайджанцев и таких как я, мирно жить на своих родных землях. Или Арутюнян забыл об этом?

- А что Вы думаете о тезисе Арутюняна: «исключаются односторонние или несоразмерные уступки»?

- Я не могу понять смысла этого пункта, о каких уступках речь идёт? Для начала нужно возвращать оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха, а затем договариваться о дальнейших вопросах возвращения азербайджанских беженцев непосредственно в Нагорный Карабах, совместного проживания, восстановления инфраструктуры и интеграции во все сферы жизнедеятельности и законов Азербайджана. Лишь после этого может рассматриваться статус Нагорного Карабаха в составе Азербайджана.