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Бизнес и законодательство 24.09.2020 16:29

Доходы AzerGold от экспорта драгметаллов с месторождения Човдар составили около 500 млн манатов

ЗАО «Azergold» за четырехлетнюю деятельность экспортировало свыше 202 тыс. унций золота и свыше 350 тыс. унций серебра с месторождения Човдар, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

«Экспорт свыше 202 тыс. унций золота и свыше 350 тыс. унций серебра с месторождения Човдар за 4 года существования общества принес около 493 млн манатов. Из этих средств 36,7 млн манатов были перечислены в госбюджет в виде налогов и социальных выплат», - говорится в сообщении ведомства.

В целом, в 2016-2019 годах чистая нераспределенная прибыль AzerGold составила 35 млн манатов, из которых 15 млн манатов были направлены на повышение уставного капитала.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: AZERGOLD, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]